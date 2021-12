„Echter Glücksfall für den Verbund“

Klinik für Kardiologie: Dr. Mariuca Nicotera tritt die Nachfolge des Chefarztes Dr. Eckhard Sorges an

Höxter

Die Leitung der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin am St. Ansgar Krankenhaus der KHWE liegt künftig erstmals in weiblicher Hand: Privatdozentin Dr. Mariuca Nicotera (50) wechselt zum 1. Februar vom Universitätsklinikum Frankfurt a. M. nach Höxter – und tritt damit die Nachfolge des langjährigen Chefarztes Dr. Eckhard Sorges an.