Echtes Rallye-Gefühl in der Börde

In den Seealpen des französischen Hinterlandes sprang der Funke über: Werner Senges war in den 1980er-Jahren mit einigen Kumpels häufig als Zuschauer bei der Mutter aller Rallyes, der Rallye Automobile Monte-Carlo. Der „Monte“. Es war die Zeit der Lancia-Rennwagen aus dem italienischen Turin.

Um zwei dieser Spitzensportler und ihren Besitzer geht es in dieser Folge unserer Serie „Ich und mein Oldtimer“. Allein zwischen 1972 und 1992 hatte bei der Monte zwölf Mal ein Lancia gewonnen. Am Steuer saß dabei auch der deutsche Rennfahrer Walter Röhrl. Er gewann unter anderem 1983 – und zwar mit einem Modell Rally 037. So einen Wagen und dazu einen Lancia Delta HF nennt Senges sein Eigen.