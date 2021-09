Echtzeitabfahrten: Fahrpläne in Paderborn mit QR-Code

An sämtlichen Haltestellen im Paderborner Stadtgebiet, die vom Padersprinter bedient werden, werden schrittweise die Aushangfahrpläne des Verkehrsunternehmens ausgetauscht. Sie werden durch Fahrpläne mit einem QR-Code (Quick Response Code) ersetzt.

Nachdem der QR-Code per Smartphones eingescannt wurde, erfolgt die Anzeige der Abfahrtszeiten in Echtzeit und somit minutengenau

Über diesen QR-Code können sich Fahrgäste online eine Übersicht zu den nächsten Abfahrten von der jeweiligen Haltestelle anzeigen lassen. Nachdem der QR-Code per Smartphones eingescannt wurde, erfolgt die Anzeige der Abfahrtszeiten in Echtzeit und somit minutengenau.

Das sei insbesondere an den Haltestellen im Stadtgebiet praktisch, die keine digitale Fahrgastinformation haben, teilte der PaderSprinter GmbH mit: „Die angezeigten Daten kommen dabei direkt aus dem Betriebsleitsystem.“

Die tatsächlichen Abfahrtszeiten einer Buslinie sind auch immer vom aktuellen Verkehrsaufkommen abhängig und können somit gelegentlich vom gedruckten Aushangfahrplan abweichen. ”Auf diese Weise sind die QR-Codes an den Haltestellen also eine Angebotserweiterung, damit unsere Fahrgäste zukünftig noch komfortabler in Paderborn unterwegs sind”, sagte Geschäftsführer Peter Bronnenberg.

Zusätzlich können die Echtzeitabfahrten von einer Haltestelle auch immer über die Fahrplan-App und den Menüpunkt ”Abfahrt/Auskunft” oder online über die Homepage www.padersprinter.de/echtzeitabfahrten abgerufen werden. Bei Fragen zum Fahrplan oder dem Ticketangebot erhalten Interessierte auch über das Kundencenter am Kamp 41 Auskunft. Es ist telefonisch unter der 05251/6997222 erreichbar.