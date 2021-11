Edeka-Neubau stößt auf deutliche Kritik

Preußisch Oldendorf

Deutliche Kritik haben mehrere Fraktionen im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss an den bisherigen Plänen des Edeka-Neubaus im Stadtzentrum geäußert. Dabei ging es gar nicht um das Vorhaben an sich, sondern um das Wie. „Ich kann nicht verstehen, dass man als Unternehmen Bürgerwünsche und Veränderungsvorschläge so wegwischt“, sagte Jan Hendrik Maschke (SPD), der im interfraktionellen Arbeitskreis auch mit Edeka-Planern zusammensaß.

Von Viola Willmann