Edgar Selge liest im Herforder Stadttheater

Er ging in Herford zur Schule und auch sein literarisches Debüt spielt in der Stadt seiner Kindheit. Was noch fehlt, ist eine Lesung. Und hierfür wurde im engen Terminkalender des Schauspielers Edgar Selge ein Termin gefunden. Am 18. März liest der 73-Jährige aus seinem Erinnerungsbuch „Hast du uns endlich gefunden“.

In dem von der Kritik hochgelobten Debüt erzählt Edgar Selge von seiner Kindheit in der Familie eines Gefängnisdirektors. Maßgeblich verantwortlich für das Zustandekommen der Lesung ist Gisela Krüger, Mitarbeiterin der Buchhandlung Wolff. Sie ist von dem Buch begeistert und wandte sich an den Rowohlt-Verlag. Es gelang, die Kultur gGmbH mit ins Boot zu holen, die das Stadttheater zur Verfügung stellt.

Nach einer Lesung in Detmold ist es die zweite Buchvorstellung in OWL. Dem Wunsch Edgar Selges entsprechend werde es ein literarisches Gespräch, sagt Gisela Krüger. Was bedeutet, dass der Autor einzelne Passagen liest und sich darüber mit einem Gesprächspartner unterhält. Und hier sei die Wahl des Schauspielers auf Andreas Kornacki, Geschäftsführer der Kultur gGmbH, gefallen, so Krüger. Selge und Kornacki, der bekanntlich neuer Kaufmännischer Geschäftsführer am Düsseldorfer Schauspielhaus wird, kennen sich bereits vom Theater in Hamburg her.

