Werner Mersch wird in der ersten Dezemberhälfte im denkmalgeschützten Fachwerkhaus an der Hauptstraße 20 die Vinothek mit dem Namen „Wein-Guerilla“ Auf 140 Quadratmetern Fläche mit schönsten Fachwerkbalken, die den Raum teilen, will Werner Mersch Wein, Kaffee, Feinkost, eventuell auch Suppen, Kunst und Musik präsentieren. Wein und Kunst gehen eine Symbiose ein: Das Etikett des Pinot Rosé Brut aus dem Weingut Winterling ziert ein Bild des Künstlers Zero, das bei Werner Mersch im Original steht.Das Haus steht seit 1986 unter Denkmalschutz.

Foto: Monika Schönfeld