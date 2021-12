„Eggedom“ ist dominierender Mittelpunkt

Steinheimer Johannes Waldhoff stellt Sandebecker Kirche und die bewegte Baugeschichte in Vordergrund der Schriftenreihe (Heft 76)

Mitten in der Steinheimer Ortschaft Sandebeck liegt die auch als „Eggedom“ bekannte katholische Pfarrkirche des berühmten Architekten Friedrich August Stüler.

So führt Johannes Waldhoff in das Thema des jüngsten Heftes der Mitteilungen des Kulturausschusses der Stadt Steinheim ein. Es geht um die Geschichte der Kirche St. Dionysius in der Ortschaft Sandebeck – im Volksmund auch als „Eggedom“ bezeichnet.