Eggersmann will mehr Fläche

Kiesabbau in Lauenförde ist Thema der Gemeinderatssitzung am Donnerstag

Lauenförde

Die Firma H. Eggersmann GmbH & Co. KG möchte die derzeit genehmigte Kiesabbaufläche in Lauenförde um etwa acht Hektar weiter nach Norden bis an den Ortsrand erweitern. Ein entsprechender Antrag liegt dem Landkreis Holzminden vor. Bevor der Kreistag aber darüber entscheidet, ist die Erweiterung Thema im Gemeinderat Lauenförde. Die Sitzung am Donnerstag, 27. Januar, beginnt um 19 Uhr im Bürger- und Kulturzentrum.

Von Alexandra Rüther