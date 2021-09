Ehepaar um viel Geld betrogen

Die Betrüger gaben sich am Telefon zunächst als Tochter des Ehepaares aus, die weinend berichtete, dass sie einen Unfall mit tödlichen Folgen verursacht hätte und nun im Gefängnis sei. Kurze Zeit später rief ein angeblicher Polizist des Bundeskriminalamtes an: Wenn das Ehepaar nicht eine Kaution in Höhe von mehren zehntausend Euro übergeben würde, würde die Tochter in Haft bleiben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar