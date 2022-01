Ehrenamt erhält Unterstützung

„Als Steinheimer kennt man die Stiftung“, erklärte der Spender, der damit auch die Bodenständigkeit der Firma zum Ausdruck bringen möchte. Gleichzeitig war die Spende für die beiden Vorstandsmitglieder eine Wertschätzung ihrer Arbeit, die seit nunmehr 13 Jahren ehrenamtlich für die Region geleistet wird. In diesem Zeitraum hat die Stiftung schon über 190.000 Euro in die Region für Aktivitäten im Natur-, Heimat- und Kulturbereich ausschütten können. „Gerade in der jetzigen Niedrigzinsphase sind Spenden in einer solchen Höhe für uns überlebensnotwendig, um den vielen Förderanträgen aus der Region gerecht werden zu können“, so Gensicki.

