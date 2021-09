„Ehrenamt hat viele Namen“

Schon 2020 sollte er vergeben werden. Dem hat die Pandemie aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. So bildete die Ratssitzung am Mittwoch den Rahmen für die Ehrung der Ehrenpreisträger 2020 der Stadt. Es sind die Telefonseelsorge Ostwestfalen sowie die inzwischen aufgelöste Trauergruppe „Lacrima“ für Kinder und Jugendliche unter dem Dach der Johanniter.

In einer Ansprache würdige Bürgermeister Lars Bökenkröger die Preisträger. Ehrenamtliche seien das Rückgrat der Gesellschaft mit ihrem Wirken. „Sie haben viel Zeit und Energie investiert. Das ist etwas Besonderes. Somit haben sie auch verdient, so gewürdigt zu werden, „für ihr bürgerschaftliches Engagement.“ Gerade in der Coronakrise habe man gemerkt, wie wichtig solches Engagement sei, zum Beispiel auch in der Nachbarschaftshilfe. Bökenkröger: „Das alles zeigt, dass Ehrenamt in unserer Stadt nach wie vor groß geschrieben wird. Das wollen wir auch mit dem Preis dokumentieren.“