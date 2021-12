Ehrenamt im Internet sichtbar machen

Projekt des Landesverbandes der Volkshochschulen mit finanzieller Unterstützung der Staatskanzlei in Schloß Holte-Stukenbrock

In den Zeiten von Corona und den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen haben es Vereine schwer. Um das Ehrenamt zu unterstützen, haben der Landesverband der Volkshochschulen mit finanzieller Unterstützung der Staatskanzlei ein Programm aufgelegt, um Ehrenamtliche dabei zu unterstützen, mit einer gut gestalteten und attraktiven Internetseite Aufmerksamkeit zu erzeugen und so mit Mitgliedern und Interessierten in Kontakt zu bleiben.

Von Monika Schönfeld