Ehrenamtlich helfen und mehr bewegen

Einmal in der Woche besucht Malte Schmidt die Jungen in der Wohngemeinschaft St. Anna des Heilpädagogischen Therapie- und Förderzentrums (HPZ) St. Laurentius in Warburg und unternimmt etwas mit ihnen. Heute spielt er Tischtennis mit Lukas, dem das Spiel sichtlich Spaß macht.