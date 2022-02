Ehrenamtliche Digitalpaten gesucht

„Doch viele Menschen, insbesondere ältere, haben Berührungsängste gegenüber digitalen Medien und fürchten, mit den modernen Geräten nicht zurecht zu kommen“, heißt es seitens der Sozialraumberaterinnen der Wohlfahrtsverbände. Viele befürchten, etwas falsch zu machen und die damit verbundenen Folgen in Bezug auf Datensicherheit und Internetkriminalität nicht überblicken zu können.

Zwar könnten digitale Kontakte persönliche Kontakte nicht ersetzen, aber um heute am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, sei der Umgang mit dem Internet und mit digitalen Medien eine wesentliche Voraussetzung. Darüber hinaus könnten über digitale Wege Hilfsangebote erschlossen und genutzt werden, weshalb es sich lohne, sich mit der Technik vertraut zu machen, so die Beraterinnen. Das Kooperationsprojekt „Digitalpaten“ der Wohlfahrtsverbände AWO-Kreisverband Paderborn, Caritasverband Paderborn., Diakonie Paderborn-Höxter und Caritasverband im Dekanat Büren greift dieses Thema auf und will die Mediennutzungskompetenz älterer Menschen im Kreis Paderborn fördern.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden ehrenamtliche Digitalpaten in jeder Kommune des Kreises Paderborn gesucht und ausgebildet. Die Digitalpaten stehen später für die Schulung und Anleitung für Betroffene und interessierte Zielgruppen in den jeweiligen Orten des Kreises Paderborn zur Verfügung.

Wer über das Projekt und die Aktivitäten mehr erfahren oder Digitalpate werden möchte, kann sich bei Tobias Stochl melden unter t.stochl@awo-paderborn.de/www.awo-paderborn.de oder telefonisch unter 05251/29066-19.