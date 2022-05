Ehrenamtliche Helfer werden benötigt

„Wir sind überwältigt von der enormen Spendenbereitschaft hier und möchten den Geflüchteten ein weiteres Mal die Gelegenheit geben, sich aus den schönen und gut erhaltenen Kleidungsstücken, dem Kinderspielzeug und Haushaltsartikeln passende Dinge auszusuchen“, sagt Ilona Marske, die Initiatorin der ersten beiden Flüchtlingstreffen. Am Mittwoch, 11. Mai, findet um 9.30 Uhr noch einmal ein Treffen der ukrainischen Flüchtlinge im Katholischen Gemeindehaus St. Raphael in Preußisch Oldendorf statt.

Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Asyl PrO und der Integrationsbeauftragten der Stadt Preußisch Oldendorf Anna Zielinska-Lübker wird diese Bedarfsbörse nun in das Café International, welches am Donnerstag, 2. Juni, wieder im Alten Pfarrhaus öffnen wird, integriert. Für Mütter mit kleinen Kindern ist bereits eine Kinderspielgruppe gegründet worden, die in den Räumen des Evangelischen Gemeindehauses stattfindet. „Hier werden noch dringend Kindermöbel zum Basteln oder Malen gesucht“, berichtet Beate Heitmeyer vom Arbeitskreis Asyl PrO.

Weitere Angebote

In den nächsten Wochen sollen auch die Sprach- und Integrationskurse in den Räumen des Alten Pfarrhauses starten. „Viele der Menschen haben dadurch einen strukturierten Vormittag, der ihnen bei der Verarbeitung des Erlebten etwas helfen soll“, so Heitmeyer.

Das Café International wird wie gewohnt wöchentlich donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet sein und bietet allen Menschen, die, aus welchen Gründen auch immer, gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen, die Gelegenheit sich zu treffen und auszutauschen.

Der Arbeitskreis Asyl PrO bittet um Hilfe bei der Durchführung des Cafés International: „In der langen Zeit der Pandemie sind viele Ehrenamtliche weggeblieben, was durchaus verständlich ist.“, erklärt Beate Heitmeyer vom Arbeitskreis Asyl PrO.

„Nun müssen wir versuchen, unsere verschiedenen Angebote wieder aufzunehmen, aber es fehlen uns die ehrenamtlichen Helfer. In der Kinderspielgruppe zum Beispiel haben wir eine ukrainische Erzieherin gewinnen können, die die Gruppe leitet, und zusätzlich eine Sozialpädagogin, die hilft“, berichtet Heitmeyer. Zusätzlich werden aber noch engagierte Freiwillige gesucht, die sich gerne mit Kindern beschäftigen und einmal wöchentlich mit ihnen spielerisch etwas Sprachförderung machen würden. Oder wer nur mal ein paar Stunden am Wochenende Zeit hat, einen Anhänger besitzt und Lust hat, beim Umzug zu helfen, kann sich bei Anna Zielinska-Lübker, unter Telefon 05742/931140 oder per Mail an a.luebker@preussischoldendorf.de melden.