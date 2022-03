Ehrenamtliche Wahlhelfer gesucht

Enger

In diesem Frühjahr steht in NRW die Landtagswahl an. Am 15. Mai werden die Wähler im gesamten Bundesland über die zukünftige Zusammensetzung ihres Landesparlaments entscheiden. Das Wahlamt der Widukindstadt Enger sucht hierfür Freiwillige, die am Wahltag ehrenamtlich als Wahlhelfer in den Wahlvorständen mitwirken möchten.