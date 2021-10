Ehrenamtspreis verliehen

Borgentreich

In der Stiftungsversammlung 2021 der Bürgerstiftung Gliedervermögen Bühne wurde beschlossen, den Bühner Ehrenamtspreis 2020 an Hans-Günter Fels zu verleihen. Die Bürgerstiftung verleiht diesen Preis jährlich an eine Person, die sich um den Ort verdient gemacht hat.