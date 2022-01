Ehrenkreuz in Gold für Detlev Eikelmann

Bielefeld

Der in so einem Fall eigentlich übliche große Zapfenstreich war coronabedingt nicht möglich, darum wurde Bielefelds oberster freiwilliger Feuerwehrmann Detlev Eikelmann am Samstag in kleinerer Runde offiziell aus seinem Amt verabschiedet. Der neue Gesamtsprecher heißt Jens Husemann.

Von Arndt Wienböker