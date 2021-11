Ehrung für ältesten Feuerwehrmann

Paderborn

Insgesamt 1186 Brandeinsätze und 2685 Hilfeleistungen hatten die Paderborner Feuerwehrleute in den Jahren 2019 und 2020 zu bewältigen. In zahlreichen Fällen lautete das Einsatzstichwort „Menschenleben in Gefahr“. Doch nicht die reine Anzahl, sondern die Qualität der Einsätze hätten den haupt- und ehrenamtlich tätigen Männern und Frauen zu schaffen gemacht.

Von Ingo Schmitz