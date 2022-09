Eichen-Apotheke Hövelhof stellt zwei Finalistinnen

Hövelhof

Gleich zwei Kandidatinnen für die Auszeichnung „PTA des Jahres 2022“ kommen aus dem Kreis Paderborn. Und nicht nur das: Anna Rodenbröker und Nicola Sasse arbeiten beide bei der Eichen-Apotheke in Hövelhof und sind Kolleginnen. Sie gehören zu den zehn Finalistinnen, die am 12. November in Berlin den begehrten Titel sowie 5000 Euro Preisgeld gewinnen wollen.