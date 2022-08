Eier von frei laufenden Hühnern

Walburga Gebauer und ihr Stab haben die Tour geplant. Als ersten Besichtigungspunkt haben sie den Hofladen von Johannes und Anna Lena Broeker an der Speller Straße 30 festgelegt. Vor Ort konnten sich die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft St. Ursula Schloß Holte einen Überblick über die verschiedenen Produkte wie das Stukenbrocker Wiesenei, verschiedene selbst gepresste Öle, Nudelprodukte und Kartoffelsorten verschaffen. Im Anschluss wurde nach der Besichtigung erst einmal am neuen Softeishäuschen ein Eis genossen.

Weiter ging es zum „Fisch vom Trapphoff“ an der Trapphofstraße 49. Die Besichtigung fand unter der Führung vom „Urgestein“ Rüdiger statt, der die Damen wie schon bei der vergangenen Führung vorzüglich durch die Anlage führte und alles ausführlich erklärte. Besonders die Vorstellung des „Störs“ fand bei den Frauen großen Anklang. Die Tour wurde auf dem „Trapp­hoff“ abgeschlossen.

Johannes Broeker stellte die „Farmermobile“ mit den Hühnern, deren Haltung, die Abfüllanlage für die Kartoffeln aus eigenem Anbau mitsamt Lagerraum und zum Schluss noch den Raum mit der Ölmühle vor. Er übergab dann nach Beantwortung aller Fragen der Frauen die Regie an seine Frau Anna Lena. Sie hatte im Vorfeld mit ihren Familienangehörigen in der Halle vor der Ölmühle dekorierte Tische und Bänke aufgestellt und in der Küche Canapés mit Belag aus eigener Produktion erstellt. Dazu gab es Wein, alkoholfreie Getränke und zwischenzeitlich wurde der Eierlikör in Waffeln verköstigt. Die Kinder Anton und Clara übernahmen den Hofverkauf der eigenen Produkte. Es wurde viel gelacht und auch erzählt. Alles in allem ein gelungener Nachmittag, so die Teilnehmer. Es wurde von allen Seiten gewünscht, dass es nicht die letzte Besichtigung des Hofes Broeker sei. Die Frauen dürfen gerne wieder kommen, lautet die Antwort von Johannes und Anna Lena Broeker.