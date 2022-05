Eigenheime im Rohbau fast fertig

Wohnpark „Am Waldbad“ in Bielefeld-Senne nimmt Konturen an – 18 Reihenhäuser sollen im Dezember bezugsfertig sein

Bielefeld

Schnell hat das Unternehmen „Deutsche Reihenhaus“ seinen Wohnpark „Am Waldbad“ in Senne mit Reiheneigenheimen errichten können. Baubeginn der Fertighäuser war in der zweiten Maiwoche. Am Montag wurden schon die ersten und in serieller Bauweise hergestellten Dachelemente auf die Rohbauten gehievt.

Von Volker Zeiger