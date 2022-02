Eigenverantwortung statt „Sauerkraut-Diät“

Claudia und Klaus Ahlemeyer schließen Praxis Am Pulverbach in Steinhagen – Rückblick auf 25 Jahre

Steinhagen

Vor der Praxis haben die Mitarbeiterinnen ein Schild aufgehängt: „Schön war‘s“, bedanken sie sich. Und als mittags um kurz nach 12 Uhr der letzte Patient gegangen ist, da spielen sie den „Final Countdown“ und bitten Claudia und Klaus Ahlemeyer zu Sekt, Häppchen und Torte in den Personalraum. Ein würdiges Ende der Praxis Ahlemeyer nach 25 Jahren in den angestammten Räumen Am Pulverbach 5 – und gleichzeitig Aufbruch in eine neue Ära im Ärztehaus Am Markt 15.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold