Ein Abend mit den Tage-Löhnern

„Geschichte(n) in Gedichten“ am Freitag im Alten Wartesaal im Bahnhof

In der Besetzung Bernhard Adler, Winfried Keller, Egon Schewe und Dietrich Stuke präsentieren die Tage-Löhner am Freitag das Programm „Geschichte(n) in Gedichten: Die Kraft der Ballade". Unterstützt werden sie von Udo Brandt-Hüdepohl an der Technik.

In der Besetzung Bernhard Adler, Winfried Keller, Egon Schewe und Dietrich Stuke präsentieren sie am Freitag, 19. November, ab 18 Uhr das Programm „Geschichte(n) in Gedichten: Die Kraft der Ballade“. Unterstützt werden sie an diesem Abend von Udo Brandt-Hüdepohl an der Technik. Die Gäste erwartet eine Multimedia-Lesung mit deutschsprachigen Balladen aus drei Jahrhunderten im historischen Ambiente des Wartesaals im Bahnhof.

Die Ballade ist im Bereich der Lyrik eine beliebte Gedichtform. Denn hier erzählt eine kraftvoll bildhafte Sprache anschaulich und mit großen Gefühlen den spannenden Handlungsverlauf einer in sich geschlossenen Geschichte.

Die Entwicklung der Ballade

Von romantisch-schaurig über klassisch bis zu politisch-ironisch – die Tage-Löhner spannen in ihrem aktuellen Programm einen thematisch wie auch zeitlich weiten Bogen über die Entwicklung der Ballade in verschiedenen Jahrhunderten. So berichten die diversen Kapitel des Programms von „Verhängnis und Verderben“, über „Kampf, Großmut und Heldentum“ bis hin zu „Visionen und Satiren“.

Es soll ein Abend mit einer Mischung aus Musik und Gesang sowie aus Sprachvortrag, verbunden mit Projektionen von Fotografien und Bildern, werden.

Zwei Stunden Unterhaltung

Das 120-minütige Programm inklusive Pause beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Getränke können vor Ort erworben werden. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Um Voranmeldung für die Veranstaltung von „Löhne umsteigen. Der Bahnhof e.V.“ wird gebeten.

Plätze können per Mail an kultur@loehne-umsteigen.de oder telefonisch unter 0152/51568758 reserviert werden. Der Zutritt zur Veranstaltung ist nur mit einem gültigen 3G-Nachweis und mit Mund-Nasen-Schutz möglich.