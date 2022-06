Ein Abend voller Gänsehaut-Momente

„This is the end“ klingt es etwas rauchig-mystisch durch die Schulaula. Es ist das erste Mal, dass die musikalischen Gruppen des Gymnasiums gemeinsam musizieren. Und es entsteht eine ganz besondere Stimmung: In den Augen der Kinder und Jugendlichen ist die Aufregung zu sehen und auch die Lehrenden wirken anfangs angespannt.

Wird alles wie gewünscht klappen? Begleitet von der Musik und den lauter werdenden Stimmen baut sich langsam Spannung auf. Dann platzt der Knoten – „Skyfall“ hallt durch die Reihen und begeistert das Publikum. Was für ein Einstieg in das Schulkonzert „I see fire“ am Söderblom-Gymnasium.