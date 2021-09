Ein Abend voller Leidenschaft

Als der Abiturjahrgang der Gesamtschule Hüllhorst mit der Bitte auf den Künstler zukam, sich an dem musikalischen Benefizevent zu beteiligen, dass am vergangenen Freitag auf der Freilichtbühne stattgefunden hat, musste er nicht lange überlegen. Schließlich stand ein Auftritt auf ebendieser Bühne schon seit Jahrzehnten auf der „Löffelliste“ des Musikers. Was dahinter steckt? „Dinge, die ich getan haben möchte, bevor ich den Löffel abgebe“, verrät er. Und so trug auch die Veranstaltung den klangvollen Namen „Löffelliste Live“. Anstelle des Eintrittsgeldes wurde um Spenden für den Abiturjahrgang und die Lübbecker Tafel gebeten.

