Ein Abschied voller Wehmut

Er habe das Museum vom ersten Augenblick an geliebt. Und er werde es immer lieben. Marta-Direktor Roland Nachtigäller macht aus seinem bewegten Herzen kein Geheimnis. Derzeit bereitet er mit seinem Team seine letzte große Ausstellung vor – und er sagt: „Natürlich ist viel Wehmut dabei.“

Roland Nachtigällers letzte große Marta-Ausstellung wird aufgebaut – Eröffnung am 3. September

Die Ausstellung trägt den Titel „Look! – Enthüllungen zu Kunst und Fashion“. Dabei geht es nicht darum, Ikonen der Modegeschichte zu zeigen. Vielmehr thematisiere die Ausstellung, wie sich Künstler mit dem Bereich Fashion auseinandersetzen, erläutert Nachtigäller. Der Museumsleiter und Kunsteuphoriker verspricht eine sehr sinnliche, farbenfrohe Ausstellung – sozusagen als kuratorische Antwort auf den Corona-Blues.

Dabei müssen die Filmfreunde unter den Besuchern einiges an Sitz- beziehungsweise Stehfleisch mitbringen. So zeigt ein einst auf der Documenta zu sehender Film des chinesischen Künstlers Wang Bing einen Arbeitstag in einer Kleiderfabrik – und dieser Tag dauert 15 Stunden.

Zur gezeigten Kunst kommt die Beteiligung der Besucher. Die Ausstellung setzt auch auf eine spielerische Auseinandersetzung.

Um den ersten Ausstellungstag besuchermäßig zu entzerren, ist “Look!“ am 3. September von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Am Eröffnungstag wird vor dem Museum eine DRK-Teststelle aufgebaut.