Ein Acker zur Miete

Der Trend zur Selbstversorgung hat in jüngster Zeit viele Schübe erhalten: Der Klimawandel, die Corona-Pandemie und der Ukrainekrieg verstärken bei vielen Menschen den Wunsch, sich mehr mit der Herkunft ihrer Nahrung zu beschäftigen und unabhängiger vom Supermarkt zu werden.

Dies zeigte der Andrang, der am Sonntag auf dem Mietacker an der Alten Wassermühle zu Bentrup in Heepen zu beobachten war. 70 Bielefelder hatten sich über den Anbieter „Meine Ernte“ eine Parzelle gebucht, um ihr eigenes Gemüse zu ernten. „Heute begrüßen wir die Neulinge und stecken gemeinsam die Felder ab“, sagte Koordinatorin Steffi Neuhaus.