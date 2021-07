Ein Auftritt voller Überraschungen

Paderborn-Schloß Neuhaus

Es sei ihr erster Auftritt in Paderborn, sagt Lea, und sie kommt nicht mit leeren Händen. Beim Picknickkonzert am Sonntag bringt sie gleich mehrere Überraschungen für ihre Fans mit. Die Nachfrage nach der deutschlandweit bekannten Künstlerin war so hoch, dass es neben der Show am Abend zu einer Zusatzshow am Nachmittag kam.

Von Rebecca Borde