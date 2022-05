Ein Ausgabetag nur für Ukrainer

Die Kleiderkammer im DRK-Zentrum an der Sachsenstraße in Bünde hat einen besonderen Service eingerichtet. Speziell für ukrainische Flüchtlinge bietet die Kleiderkammer nun jeweils montags Sonderöffnungszeiten an.

Auf der Flucht vor dem Krieg sind sie oftmals nur mit dem Notwendigsten nach Deutschland gekommen: Menschen aus der Ukraine. 642 von ihnen sind aktuell in Bünde registriert, darunter 290 Kinder und Jugendliche. Mehr als die Hälfte von ihnen ist in städtischen Unterkünften untergebracht. Es mangelt ihnen an vielem, auch an Kleidung. Das Rote Kreuz in Bünde hat darauf reagiert. Für die ukrainische Flüchtlinge hat die Kleiderkammer im DRK-Zentrum an der Sachsenstraße nun jeweils montags von 13 bis 16 Uhr geöffnet.