Ein Ausweich-Spielplatz für Höxters Kinder

Bis zu den Osterferien sollen etliche Spielgeräte vom Wall am Rohrweg aufgebaut werden

Höxter

Der Frühling kommt und weckt bei den Kindern in Höxter die Lust, draußen zu spielen. Weil die beiden Spielflächen am Wall wegen der Landesgartenschau-Bauarbeiten derzeit nicht zur Verfügung stehen, richtet die Stadt Höxter einen Ersatz-Spielplatz am Rohrweg ein.