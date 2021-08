Ein Auto zu viel für neue Garage

Bad Wünnenberg

Das alte Feuerwehrgerätehaus in der Schützenstraße in Bad Wünnenberg hat nun doch noch nicht ausgedient. Das hat Bürgermeister Christian Carl auf WV-Anfrage bestätigt. Zwar baut die Stadt derzeit für 2,3 Millionen Euro an der B 480 in der Oberstadt eine neue Unterkunft für den Löschzug. Dort wird die Freiwillige Feuerwehr aber vermutlich nicht alle Gerätschaften unterbringen können.

Von Marion Neesen