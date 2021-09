Ein „Baubulle“ mit viel Flair

Borgentreich-Bühne

Es ruckelt und es ist sehr laut, der Blick aus dem Fahrerhaus über die kantige Haube auf die Straße versetzt einen in eine andere Zeit. Am Steuer sitzt Björn Becker. Er sagt: „Eckhauber sind für mich eine Kindheitserinnerung, und daher wollte ich unbedingt ein solches Fahrzeug haben.“ Wegen der eckigen Motorhaube vor dem Fahrerhaus haben die alten Lkw diese Bezeichnung. Um den Magirus Deutz von 1974 und seinen Besitzer geht es in dieser Folge unserer Serie „Ich und mein Oldtimer“.

Von Astrid E. Hoffmann