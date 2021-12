Ein besonderer Ort zum Wachsen

Die ev. Kita Mamre in Halle hat vor wenigen Tagen ihren Betrieb aufgenommen. In der Einrichtung mit 60 Plätzen, darunter acht heilpädagogische Plätze für behinderte Kinder, sind bisher 25 Kinder untergebracht. Die Verantwortlichen suchen dringend weiteres Personal für die Kita, die sich auch als ein Leuchtturmprojekt im Bereich der Inklusion versteht.

Was lange währt, wird endlich gut. Im Falle der neuen Kita Mamre könnte man sogar feststellen: richtig gut. Denn die Kindertagesstätte in Trägerschaft des Kita-Verbundes TfK im evangelischen Kirchenkreis Halle ist ohne Zweifel ein Leuchtturmprojekt, das insbesondere im Bereich der Ausstattung für eine gelingende Inklusion Maßstäbe setzt. Dass trotz des bereits erfolgten Starts zum 1. Dezember in dem 3,1 Millionen Euro teuren Projekt noch nicht alles fertig ist und auch noch manche andere Probleme zu bewältigen sind, tut der Freude bei Verantwortlichen keinen Abbruch, dass hier an der Neustädter Straße etwas Besonderes entstanden ist.