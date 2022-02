Ein bisschen schwanger?

Paderborn

Diesen Unsinn hatte der stationäre Einzelhandel gerade noch gebraucht! Anstatt die Kon­trollen gleich ganz abzuschaffen, kündigt die Landesregierung in Düsseldorf am Dienstag an, künftig müsse in den Geschäften der Impfstatus der Kunden nur noch stichprobenartig überprüft werden.

Von Dietmar Kemper