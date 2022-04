Ein blau-schwarzes Dankeschön

Paderborn

Tausende Hände streckten sich mit dem neuen blau-schwarzen Schal in den Himmel, den der SC Paderborn 07 am Sonntag an die Fans verteilte. Der Ehrengruß galt jedoch nicht nur den eigenen Spielern, sondern auch den zahlreichen Mitarbeitern aus dem Gesundheitsbereich, die zum Spiel gegen den Karlsruher SC in die Benteler-Arena gekommen waren - und zwar mit freiem Eintritt als Dank für ihr Engagement in Pandemie-Zeiten.

Von Franz Köster