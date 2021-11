Ein Cappuccino mit Blick aufs Marta, bitte

Nicht Elsbach-Koch Marc Höhne betreibt das frisch eröffnete Lui-Café im Lui.House an der Luisenstraße 4, sondern Isabel Hüls, die bislang im Kontor Kaffee auf dem Gehrenberg angestellt war. Den Sprung in die Leitung des neuen Cafés hat sie sich gut überlegt.

Das Lui-Café in Herford ist eröffnet – Getränke und Speisen im ökologischen Spirit

Das Café im Erdgeschoss bietet 100 Sitzplätze – 35 innen und 65 außen. Falls an einem tristen Mittwoch-Nachmittag im November mal gar nichts los sein sollte, gibt es immer noch die gut 24 Angestellten des Architekturbüros Archwerk im zweiten Obergeschoss, die auf einen hochwertigen Kaffee oder Tee herunterkommen könnten oder ihn mit hoch zum Arbeitsplatz nehmen – denn über das in Großstädten etablierte Recup-Pfandsystem gibt es alle Getränke und auch Speisen „to go“, also zum Mitnehmen.