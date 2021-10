Ein dankbares und ergiebiges Motiv

Ausstellung mit Fotos von der Alanbrooke-Kaserne in Paderborn ist in der Galerie @19 zu sehen

Paderborn

Die Alanbrooke-Kaserne ist durchfotografiert – aber sie ist ja nicht die einzige in Paderborn. In der Dempsey-Kaserne soll ein Geist spuken. „Das Gespenst aufs Foto zu kriegen, ist die Herausforderung“, sagt Andreas Neuwöhner und schmunzelt. Er gehört zu den sechs Fotografen, die zwischen 2019 und 2021 in der Alanbrooke-Kaserne tausende Fotos gemacht haben. Eine Auswahl ist vom 29. Oktober bis 21. November donnerstags bis sonntags zwischen 15 und 18 Uhr in der Galerie @19 in Paderborn (Elsener Straße 19) zu sehen.

Von Dietmar Kemper