Ein Dankeschön an alle Bielefelder

Die Bielefelder sind super und vor allem engagiert. Das kann man in diesen Tagen auf großflächigen Plakaten entdecken mit Sprüchen wie „Bielefeld. Wo man den Teuto vor der Tür hat und für andere Berge versetzt. Da, wenn‘s drauf ankommt“.

Hinter den insgesamt 110 Plakaten in markanten Farben von himmelblau bis teutogrün und fünf verschiedenen Slogans steht Bielefeld Marketing. „Nach zwei Jahren Pandemie und fünf Monaten Krieg in Europa ist es Zeit für etwas, das positive Gefühle weckt und Gemeinschaft“, meint Geschäftsführer Martin Knabenreich. Bielefeld Marketing habe die Imagekampagne mit Partnern umgesetzt, also ohne Verwendung von Steuergeldern.