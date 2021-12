Ein Dankeschön fürs Engagement

Büren bietet als erste Kommune im Kreis Paderborn die Ehrenamtskarte an

Wer die Karte nutzen möchte, muss fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr in den Bereichen Soziales, Kultur, Bildung, Sport, Kirche oder Politik ehrenamtlich tätig sein, ohne eine Aufwandsentschädigung zu erhalten. Der Einsatzort oder der Vereinssitz sollte im Stadtgebiet liegen, der Antragsteller in Büren wohnen. Aus den Erfahrungen anderer Kommunen geht die Verwaltung davon aus, dass in Büren 200 bis 300 Ehrenamtskarten ausgestellt werden könnten.

Wer sie besitzt, erhält vom neuen Jahr an jährlich eine 11er-Eintrittskarte für die städtischen Bäder, 50 Prozent Ermäßigung für den Eintritt bei kulturellen Veranstaltungen der Stadt, zehn Prozent Ermäßigung bei Führungen der Touristik-Gemeinschaft, freien Eintritt in die Dauerausstellung des Kreismuseums und 25 Prozent Ermäßigung auf Kurse der Volkshochschule. Weitere Partner, die sich mit Vergünstigungsangeboten beteiligen möchten, können sich an die Stadt wenden.