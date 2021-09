In der Spitze hat Espelkamp in den vergangenen Tagen eine Inzidenz von mehr als 400 gehabt. Die Situation ist vergleichbar mit der im vergangenen Winter. Aber dennoch ist jetzt einiges anders.

Hohe Corona-Ansteckungsrate in Espelkamp – Fachbereichsleiter ruft zu Impfungen auf

Die Corona-Ansteckungszahlen steigen in Espelkamp wieder deutlich an.

Ein Déjà-vu dürften die Stadtverantwortlichen in Espelkamp derzeit haben. Denn erneut hat die junge Stadt mit zahlreichen neuen Corona-Fällen zu kämpfen. Aktuell gibt es erneut 19 neue Corona-Fälle in der jungen Stadt. Die Inzidenz betrug in der Spitze weit über 400.