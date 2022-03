„Ein Denkmal, auf das die Welt blickt“

Das „Bürger in Bewegung“ genannte Denkmal in Form einer sanft nach oben gebogenen Schale soll an den friedlichen Weg zur Deutschen Einheit erinnern.

Das „Bürger in Bewegung“ genannte Denkmal in Form einer sanft nach oben gebogenen Schale soll an den friedlichen Weg zur Deutschen Einheit erinnern. Errichtet wird es auf dem noch gut erhaltenen Sockel des Reiterstandbildes des früheren Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals vor dem Humboldt-Forum in Berlins Mitte.