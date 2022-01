Ein Dorf feiert sich selbst

Ettelns Ortsvorsteher Ulrich Ahle, der Verein Etteln aktiv und der Heimat- und Verkehrsverein Etteln laden alle Interessierten zum Jahresauftakt am Freitag, 28. Januar, ein – bereits zum zweiten Mal in digitaler Form.

Digitaler Jahresauftakt in Etteln am 28. Januar mit Informationen, Musik, Bierverkostung und neuem Projekt

Auf die Teilnehmer wartet von 19 Uhr an ein Abend voller Informationen und Unterhaltung. Eingeladen sind Ettelner, aber auch alle aus den Nachbarorten. „Es wird an dem Abend viele interessante Highlights geben“, versprechen die Organisatoren, die aufgrund der Corona-Situation wieder aus den Alpaka-Gold-Studios in Etteln live übertragen.

Geplant ist ein Überblick über wesentliche Ereignisse im Dorf aus dem Jahr 2021 wie das digitale Dinner, die Einführung der Dorf-App oder die Verleihung des Heimatpreises des Kreises Paderborn. Auch über den Bau zur Erweiterung des Kindergartens wird berichtet.

Eine digitale Bier- und Limoprobe von der ersten Inklusionsbrauerei Europas, der Josefsbrauerei, rundet den Abend geschmacklich ab. Mit der Anmeldung können Teilnehmer gleich die Getränkepakete bestellen. Diese verteilen Ettelner Jungschützen am Veranstaltungstag am späten Nachmittag an die Haushalte. Durchgeführt wird die Getränkeprobe durch Bier-Sommelier Mayc Peter.

60 Neubürger

Im vergangenen Jahr sind 60 Einwohner neu nach Etteln gezogen. „Der im schönen Altenautal eingebettete und gleichzeitig nahe zu Paderborn gelegene Borchener Ortsteil wird zunehmend attraktiver“, freut sich Elmar Schäfer, Vorsitzender von Etteln aktiv und Moderator des Abends. Kurz vor der Veranstaltung erhält jeder Neubürgerhaushalt, der sich angemeldet hat, die Ettelner Begrüßungstasche.

Für musikalische Abwechslung gibt es einen Gastauftritt der Band Goodbeats um Frontmann Thilo Pohlschmidt. Auch Amadeus Meier-Tippkötter wird in diesem Jahr wieder mit von der Partie sein.

Welchen Vereinen und Organisationen die Spender beim Wettbewerb „Verein(t) für die Blutspende“ die meisten Punkte gegeben haben, wird ebenfalls an dem Abend bekannt gegeben. „Der Wettbewerb hat 2021 zu einer Steigerung der Blutspenden in Etteln um 80 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren geführt“, verrät Ulrich Ahle schon vorab. Zwei anonyme Spender hatten dafür ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro für die Vereine mit den meisten Punkten bereitgestellt.

Neues Mobilitätsprojekt

Ein weiterer Programmhöhepunkt ist die Vorstellung und Inbetriebnahme des nächsten Mobilitätsprojektes in Etteln. Zum Abschluss des Abends gibt es die Möglichkeit zum Austausch und zur Diskussion.

Die Veranstaltung wird zu 50 Prozent aus dem Programm „Neustart miteinander“ vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Anmeldungen zum digitalen Jahresauftakt sind im Internet möglich.

Der Einwahllink wird am Tag vor der Veranstaltung bereitgestellt und kann sowohl mit Computern, Smartphones als auch internetfähigen Fernsehern genutzt werden.