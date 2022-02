Ein Dorf packt mit an

Beverungen

Bis in die Abendstunden hinein brennt in diesen Tagen noch Licht im ehemaligen Lebensmittelgeschäft der Familie Grewe. Nichts erinnert mehr an den alten Laden mitten in Beverungen-Amelunxen, der an die „Dorfladen Amelunxen UG“ (Unternehmergesellschaft) übergeben worden ist. Bald steht die Eröffnung an.

Von Harald Iding