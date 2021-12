Ein Dorf zündet den Booster-Turbo

Der Verein Etteln-aktiv hat am vergangenen Samstag in einem kurzfristig eingerichteten Impfzentrum im Bürgerhaus des Dorfes zusammen mit vier Ettelner Ärzten 332 Erwachsenen aus Etteln und der Region eine Boosterimpfung ermöglicht.

Seit dem 18. November 2021 empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) allen Personen ab 18 Jahren die Covid-19-Auffrischimpfung. Nach den bisherigen Erkenntnissen empfahlen die meisten Mediziner jedem, der eine Auffrischungsimpfung haben will, sich sechs Monate nach der letzten Impfung um einen Termin für eine Auffrischungsimpfung zu bemühen. Die verfügbaren Impftermine für das Jahr 2021 in der Impfstelle des Kreises Paderborn in der Sälzerhalle in Salzkotten waren jedoch schnell vergriffen.