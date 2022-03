Ein Dorfplatz für Gartnisch

„Gartnisch war als Ortsteil früher mal größer als Halle selbst. Es gab zwei Lebensmittelmärkte, die Drechslerei Wörheide, die Gaststätte Pallmeier und eine Räucherei – hier war viel los“, berichtet Karin Kozlowski, die in Gartnisch aufgewachsen ist und sich noch gut an die „alten Zeiten“ erinnern kann.

Möchten die Erinnerung an den Ortsteil Gartnisch wachhalten und das Mahnmal erhalten: (von links) Lore Haubrock, Simone Barteldrees sowie die UWGler Karl-Heinz Wöstmann, Anja Pohlmann, Karin Kozlowski und Stefan Gerdröwekamp.

Zeiten, in denen Gartnisch noch sehr landwirtschaftlich und von großen Höfen wie dem Stodieks- oder dem Hartmann Hof geprägt war. Im Lauf der Jahre mussten diese Flächen jedoch dem sich ausdehnenden Haller Stadtgebiet und Wohngebieten weichen, was dazu führte, dass der einstmals stolze Ortsteil heutzutage kaum noch als solcher zu erkennen ist. Dieser Auffassung ist jedenfalls die Haller UWG: Sie beklagt, dass Gartnisch „nicht mehr in Erscheinung tritt“.