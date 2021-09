Ein Dorftreffpunkt entsteht

Das Gemeindehaus an der evangelischen Autobahnkirche in Exter soll zum Dorftreffpunkt weiterentwickelt werden. Mehr als bisher soll das Haus nicht nur den diversen kirchlichen, sondern auch allen anderen Gruppen aus dem Ort zur Verfügung stehen. Ein großer Wintergarten soll die Nutzungsmöglichkeiten in den Außenbereich hinein erweitern.

Über den aktuellen Planungsstand haben Ortsvorsteher August-Wilhelm König, Kirchmeister Heinz Twelsiek und Gerhard Linnenbecker („Exter 55 plus“) jetzt in der Sitzung des Arbeitskreises Dorfentwicklung informiert. „Wir brauchen einen Platz in Exter, an dem sich alle treffen können“, stellten sie übereinstimmend fest. Anders als noch vor wenigen Jahren gebe es in Exter inzwischen keine Gaststätte und keinen Saal mehr.