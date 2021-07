Ein echter Ferienspaß

„Kein Unterricht, dafür jede Menge Spaß.“ So erklärt Stefanie Siewert, Leitung der Offenen Ganztagsschule (OGS) Peckelsheim, das Sommerferienprogramm, das ihre OGS und die OGS in Willebadessen arrangiert haben.

„Die Peckelsheimer und Willebadessener Kinder haben zwei schöne Ferienwochen in ihren offenen Ganztagsschulen verbracht“, erklärt Siewert. In Peckelsheim sei in der ersten Woche das Forschermobil zu Besuch gekommen. In Willebadessen sei die Makramee-Technik – eine aus dem Orient stammende Knüpftechnik – ausprobiert worden. Zudem habe man gebacken.

„Die zweite Woche startete für beide Gruppen mit einem gemeinsamen Ausflug in den Tierpark Sababurg. Bei herrlichem Wetter zwischen Ziegen, Eseln, Wellensittichen, Pinguinen und Erdmännchen verging der Tag wie im Flug“, schildert Siewert. An den restlichen Tagen habe es eine Stadtrally in Willebadessen gegeben, in Peckelsheim seien alte römische Spiele in selbst gemachten Lederbeuteln gemacht worden.