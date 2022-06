Ein eingespieltes Unternehmer-Team

Heinz war damals 19 Jahre jung, als er sich von der 21-jährigen Maria auf die Tanzfläche führen ließ. Seinerzeit wurde an der St.-Heinrich-Kirche Kirmes gefeiert. Zwei Jahre später, heute auf den Tag genau vor 50 Jahren, gaben sich beide das standesamtliche Eheversprechen in Verl. Am 14. Juli 1972 traten beide in der Verler St.-Anna-Kirche vor den Traualtar. Im Gasthaus „Zur Wirtin“ wurde damals mit mehr als 100 Gästen die Hochzeit gefeiert. Aus dem Ehebund gingen die Kinder Christiane und Matthias hervor.

