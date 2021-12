Ein emotionaler Abschied

Sechs Jahre lang hat Johanna Wimmer in Enger als Kantorin gewirkt, jetzt ist die 29-Jährige in einem Weihnachtsgottesdienst feierlich verabschiedet worden. Künftig wird sie sich mit ihrer Kinder-Orgelschule deutschlandweit um die Nachwuchsförderung in diesem Bereich kümmern und mit Vorträgen und Seminaren Kirchenmusiker in diesem für sie häufig neuen Arbeitsfeld schulen.

Feierlicher Abschied in der Stiftskirche: (von links) Pastor Joachim Eisemann, Superintendent Dr. Olaf Reinmuth, die scheidende Kantorin Johanna Wimmer, ihre Nachfolgerin Antje Wiese und Pastorin Petra Savvidis.

Auch in der Widukindstadt hatte die aus dem Saarland stammende Kirchenmusikerin sich sehr um den Nachwuchs verdient gemacht und 2018 im Zuge ihres Workshops „Brass mit Spaß“ einen Kinder-Posaunenchor sowie einen Gesangschor für die Kleinsten ins Leben gerufen. „Ich habe gedacht, wir brauchen diesen Nachwuchs für die Gemeinde, denn dass Menschen noch im Erwachsenenalter zum Singen oder Musizieren finden, ist seltener und für sie mit mehr Hürden verbunden“, blickt Wimmer zurück.

Damit sei sie, wie Pastorin Petra Savvidis im Abschiedsgottesdienst lobte, „neue Wege“ gegangen und habe die musikalische Arbeit in der Gemeinde bereichert.

Weil die Aufgaben der Kantorenstelle mit der Leitung der Kantorei und des Posaunenchores, der musikalischen Begleitung von Gottesdiensten und der Organisation und Gestaltung von Konzerten vielseitig und zeitintensiv sind, hatte Wimmer die Jugendarbeit schon vor über einem Jahr in helfende Hände abgegeben. Das Kantorat in Enger umfasst nur eine halbe Stelle, ihr weiteres Wirken entfiel auf das Kreiskantorat, das künftig mit der Kantorenstelle in Bünde verbunden wird.

Noch ein Mal wird Johanna Wimmer als Kantorin in der Stiftskirche agieren – ihr allerletzter Auftritt ist Silvester. Foto:

Silvester wird Wimmer noch einmal als Kirchenmusikerin in der Stiftskirche in Erscheinung treten, am 15. Januar spielt sie auf Einladung des Freundeskreises Kirchenmusik und des Kultur- und Verkehrsvereins ein Orgelkonzert ganz anderer Couleur.

„Sehr berührt“ habe es sie, wie viele Menschen auf ihre Verabschiedung teils sehr emotional reagiert hätten. „Ein großes Geschenk“ sei, dass ihre Arbeit mit Nachfolgerin Antje Wiese nun nahtlos fortgesetzt werde und „die Chöre nicht erst in der Luft hängen“, so Wimmer. „Das hat es mir leichter gemacht zu gehen.“

Schön seien die vergangenen sechs Jahre gewesen, sagt die scheidende Kantorin, die ihre Stelle in Enger direkt nach dem Studium angetreten hatte. „Ich habe viel mitgenommen in dieser Zeit und auch einiges über mich selber gelernt.“

Von den Bläsern wurde sie zu Weihnachten mit „Best Memories“ verabschiedet. Die Kantorei trug unter Wimmers Dirigat ein Stück vor, das diese für ihren Abschied selbst komponiert und getextet hatte. „Ich hatte überlegt, was ich den Leuten hier mitgeben möchte.“